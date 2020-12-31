31.12.2020 - 15:26 | | AA
Bakan Dönmez'den yeni yıl mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in tüm zorlukların en kısa sürede geride bırakılacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 2020'nin önemli gelişmelerine ve 2021 yılından beklentilerine yer verdi.
Bu yıl insanlığın zor bir sınav verdiğini belirten Dönmez, "Mesele insansa, enerjide bahaneye yer yok. Biz de insanımızdan aldığımız güçle mazeret üretmeden, milletimiz ve ülkemiz için durmadan çalıştık. Tüm zorlukları en kısa sürede geride bırakacağımız bir yeni yıl temennisiyle." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, paylaştığı videoda Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, 52 HES açılışı gibi bu yılın önemli gelişmelerine yer verdi.
6 dakikada 2020... Türkiye ve dünyada neler oldu?Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020 yılı, dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. 80 milyon insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 virüsü 2020 yılında gündemin önemli bir bölümünü oluşturdu. Karantina süreciyle, yaşanan ölümlerde ve maskeyle geçen 2020 yılında corona virüs haricinde de birçok önemli olay gerçekleşti. Şiddet olayları, doğal afet, vefat olaylarının yaşandığı 2020 yılının panoramasını sizler için oluşturduk.