Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Elvan sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi. Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.