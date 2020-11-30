MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi
ABONE OL
30.11.2020 - 12:53 |

Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Elvan," GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bakan Elvan sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi. Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.

Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kargoyla Hollanda'ya gönderilecekti! Dikişi makinesinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla Hollanda'ya gönderilecekti! Dikişi makinesinden uyuşturucu çıktı

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, mağdur etti

Sıradaki Haber