30.11.2020 - 12:53 |
Bakan Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi
Bakan Elvan," GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." dedi.
Bakan Elvan sosyal medya hesabından büyüme rakamlarını değerlendirdi. Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.