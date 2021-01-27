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27.01.2021 - 15:22 |

Bakan Elvan'dan destek paketi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan esnafa destek paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflarımız, Sn Cumhurbaşkanımız sizler için yeni müjdeyi açıkladı. 2019 cironuz 3 milyon TL'nin altındaysa, 2020 cironuz %50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz. (tutar azalan cironun %3'üne göre hesaplanacak)" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'dan destek paketi açıklaması!

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Bakan Elvandan destek paketi açıklaması

 

ABD'de kasırga felaketinin boyutu drone ile görüntülendiABD'nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırga ve fırtınanın bilançosu ağırlaşırken, bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı.
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