Bakan Ersoy açıkladı! Kredi ile çözüldü...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, corona virüs döneminde turizm sektörünün taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Oteller acentelerden avans alıyor. Hava trafiği durdurulması ve seyahat kısıtlamasından dolayı ziyaretler gerçekleştirilmiyor. Acenteler bu ücretleri geri istiyor, otelciler de bu paraları kullandı, kaynakları yok. Otel tarafından bu paraların ödenmesi için yeni kredi paketi oluşturuldu. Başvuru yapan oteller 1 hafta içinde ek finansman alabilecek.

Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi.

TÜRSAB aidatları 2020 yılı için alınmayacak. İlk torba pakette çıkacak.

Müze ve ören yerlerine turist getiren seyahat acentelerine yüzde 50 oranında komisyon artırdık.

Askıdaki personel kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor.

Ramazan Bayramı itibariyle iç pazar hareketlenir ve turizm sezonu açılır.