Bakan Ersoy: Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık

Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Devlet Su İşleri 2'inci Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba katıldı. Toplantı sonunda açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel bir İzmir günündeyiz. Biliyorsunuz, Ege turizm merkezleri Çeşme ve Didim etaplarının Çeşme etabı için düzenli olarak toplanıyoruz. Bugün yine hem büyükşehir belediyemiz, hem Çeşme Belediyemiz, hem ticaret odası başkanlığı ile 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Artık proje şekillenmeye başladı. Soru işaretleri de giderilmeye başladı. Suyla ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgenin kaynaklarından değil, ozmoz arıtma sistemiyle çözeceğiz. Maliyet hesaplamaları da çıkarıldı. Ege'de bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin verilerini de alarak bir çalışma yaptık. Tahsis gelirlerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz, işletme maliyeti olarak da Türkiye'nin diğer turizm bölgelerindeki rakipleriyle rekabet edebilecek şekilde çözüm ürettik" dedi.

'ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ OLUŞTURMALARI İÇİN ÜNİVERSİTELERİMİZE YETKİ VERECEĞİZ'

Bugün projenin ulaşım kısımlarını konuştuklarını belirten Bakan Ersoy, "Üniversitelerimizle de görüştük. Önümüzdeki hafta içinde ulaşım çözümleri oluşturmaları açısından üniversitelerimize de yetki vereceğiz. Turist profilini değiştireceğimiz için bölgenin atıl kapasitesini ön plana çıkaracağız. Çeşme'ye baktığınız zaman cuma ve pazar akşamları çok yoğun diğer günlerde ise çok boş bir trafik var. O trafikleri kullanabileceğimiz bir turist profiline geçeceğimiz için onu da akademik çalışmalarla planlayıp, projenin ikinci aşamasına geçmiş olacağız. Üçüncü ve son aşama en önemlisi. Ticaret odası ve Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi görüşleri dahlinde projede belirtmiş olduğumuz konseptlerin proje alanına yansıtılması kısmını bugün tartıştık. Projede görev alacak olan mimar, plancı ve sosyal grupların hepsinin isimleri netleşmeye başladı. Bir hafta içinde onları tamamlayıp, projenin plan aşamasını, konsept aşamasını çalışmaya başlayacağız. Bakanlık olarak onun da ihalesini tamamlayacağız. Artık daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz" diye konuştu.

'SU VE YOL SORUNUNU ÇÖZDÜK'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ersoy, mühendislerden oluşan platform hakkındaki soruyla ilgili, "Platformda bulunanların görüşlerini alıp çözümlerini üretiyoruz. Zaten bizim platformumuz çözüm odaklı. Biz 'Nasıl çözeriz?', 'Nasıl sıkıntıları gideririz?' şeklinde çalışıyoruz. Onlarla da çözümleri paylaşıyoruz. Mutabık kalırız, kalmayız ayrı bir konu. Biz, çöze çöze gidiyoruz. Su dediler çözdük, yol dediler çözdük. İnşallah planı da çözeceğiz. Ağırlıklı olarak projeye İzmir kökenli mimarları ve plancıları seçiyoruz. Bunları belediyemiz ve İzmir Ticaret Odası'nın önerdiği isimlerden seçiyoruz. Bölge halkıyla doğru bir proje yaratıyoruz. Bilgilenmesi gereken herkesi de bilgilendiriyoruz" dedi.

'KEMERALTI VE AGORA PROJELERİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

Suyun işletme maliyetinin belediye suyundan çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Maliyeti Türkiye genelindeki turizm sularından da çok daha ucuz. Bakanlık olarak buradan ciddi bir gelir elde edeceğiz. Bu gelir 2022 itibariyle kasamıza girmeye başlayacak. Bu gelirle Kemeraltı ve Agora projelerini hızlandıracağız. O projelere kaynak sorunu kalmayacak. Biz bu tarz projelerde altyapı desteklemelerinden kaynaklanan gelirleri bölgenin ihtiyaçları için kullandığımız için en yakın projeler olan Kemeraltı ve Agora projelerini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.





ILICA PLAJI 'MAVİ BAYRAK' ÖDÜLÜ KAZANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mavi Bayrak Projesi kapsamında, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı da 'Mavi Bayrak' ödülünü kazandı. Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a plaket takdim etti. Mavi bayrağı Ilıca Plajı'ndaki surf sporcularından alan Doğa isimli küçük kız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti. Bakan Ersoy, mavi bayrağı göndere çekti.

Bakan Ersoy, "Üçüncülüğü yakaladığımız 2008 yılından itibaren kazandığımız mavi bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık. İlk üçteki diğer ülkeler olan İspanya ve Yunanistan'a baktığımızda görüyoruz ki, inişli çıkışlı bir grafik mevcut. Bu şu anlama geliyor; Türkiye uluslararası standartlarda sunduğu kaliteyi tüm rakiplerine rağmen koruyor. Altına imzasını attığı kriterleri yerine getirmede ve devamlılığı sağlamakta tüm rakiplerinden çok daha başarılı. Unutmamak gerekir ki mavi bayrak yalnızca bir temizlik simgesi değil. Çevre yönetimi, donanım ve güvenlik yönetimi gibi birçok başlığın karşılığında belirtilen bir sembol. Sormamız gereken soru; böylesine bir başarıya rağmen bugün neden üçüncü sırada olduğumuzdur. Ülkemizde yüzme suyu mükemmel kalitede çıkmasına rağmen mavi bayrak için değerlendirilemeyen 417 yüzme alanı mevcut. Bunlardan 246 tanesi kanalizasyon sistemi ve arıtmaya bağlı olmayıp, plaj niteliği uygun olmayan kapalı yerler. Geriye kalan 171 nokta için en büyük kısmı mavi bayrak ödülünün gerekli olduğuna inanmayan ve bu nedenle istemeyen 77 alan teşkil ediyor. Bu bölgelerde olanaklar mevcut olmasına rağmen sürdürülebilir turizm bilincinin yerleşmemiş olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken, söz konusu tesis ve belediye plajlarını kapsayacak şekilde eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını hep beraber gerçekleştirmek" diye konuştu.

'MAVİ BAYRAK'TA DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIZ'

Bakanlık öncülüğünde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) ile gerekli organizasyonları yapıp, bir an önce bu bölgelere mavi bayrak kazandırılmasının öncelikler arasında olduğunu aktaran Ersoy, "Geri kalan alanlardan 56 tanesi nitelikli işletmelerin bulunmadığı ikinci konut önü ve kamu kampları plajlarıdır. Üzerinde sadece duş ve tuvalet bulunan eve başka hiçbir şeyin bulunmadığı plajlar için yaklaşık 105 bin TL yatırım maliyeti öngörülmektedir. Bu maliyetin üzerinde imkanlar bulunan kamu kampları ve belediyelerin kontrolündeki ikinci konut önü plajlar için çok daha düşük seviyelere ineceğimizi öngörüyoruz. Yine mevcut 26 nokta plaj niteliği olup aktif kullanılan ve paket arıtma yatırım ihtiyacı olan yerlerde. Öncelikli olarak kamu kuruluşları ve belediyelerimizle bakanlık olarak bu yıl itibarıyla irtibata geçiyoruz. Kamu kuruluşlarımıza mavi bayrak aldırtacağız, belediyelerimizden de öncü olmaları gerektiğini rica edeceğiz. Onların da kendi plajlarında mavi bayrak almalarını teşvik edeceğiz. Başta halk plajları olmak üzere ücretsiz plajların olduğu noktalarda, paket arıtma tesislerinde eksiklikler var. Önümüzdeki yılın bütçesinde bununla ilgili bir kaynak ayırıyoruz. Bakanlık olarak bu paket arıtmaları 2021 itibariyle hızlı bir şekilde harekete geçirip işletmelerini ilgili ilçe belediyelere devredeceğiz ve düzenli olarak denetimlerini gerçekleştireceğiz. Biz elde ettiklerimizi korumada çok başarılıyız, rakamlara bakınca da görülüyor. Önümüzdeki eğitim ve proje gereklerini yerine getirdiğimizde mavi bayrakta dünya birincisi olmamamız işten bile değil. Bunları başardığımız takdirde 486 olan mavi bayrak sayımız 2021'de 575'e 2022'de 713'e ulaşacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen tüm zorunluluğu yerine getirmeye hazırız. Belediyelerden, tesis ve işletmelerden de aynı gayreti bekliyoruz. Bugün bu ödül töreni vesilesiyle de bir kez daha Türkiye olarak turizm standartlarında sahip olduğumuz yüksek kaliteyi ilan etmiş oluyoruz. TURÇEV'e yürüttüğü temiz ve detaylı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.