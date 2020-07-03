Bakan Ersoy: Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Türkiye'de uygulamaya konulan 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgi verdi. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Bakan Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Bakan Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

TATİL BÖLGELERİ BAZINDA VAKA VERİLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede heyette yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe de, Robert Koch Enstitüsü'nün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.