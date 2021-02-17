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17.02.2021 - 13:13 | | DHA

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabıyev ile görüştü.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabıyev ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasında ulaştırma ve haberleşme alanındaki iş birliği ve ortak çalışma konuları ele alındı.

Bakan Karaismailoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği maddi ve manevi desteği her daim kalbimizin en derinliklerinde muhafaza etmekteyiz. Ülkelerimizin ekonomik ve coğrafi özellikleri itibarıyla hem bölgeleri hem de birbirleri için taşıdığı önem açıktır. Değerli mevkidaşım ile bu görüşmemizde, tüm dünyaya örnek teşkil eden yakın dostluğumuz çerçevesinde, ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizi ele alacağız. Ayrıca 18-21 Şubat 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Esedov'un eşbaşkanlıklarında ülkemizde gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 9'uncu Dönem Toplantısı marjında Ar-Ge Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalayacağız" dedi.

İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
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