Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2022'ye kadar bitecek

Bakan Karaismailoğlu, tünelin '32 viraj' denilen 3 bin 137 metre yüksekliğindeki yolu baypas edeceğini söyleyerek, yapımının devam ettiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, eski yoldan bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Bu sıkıntılı yolları bir bir aşıyoruz. Kışın zor şartlarda kapanan yollar, artık tünellerle kapanmayacak. Vatandaşımız rahatça ulaşımını, erişimini sağlayabilecek. Van ve Hakkari illerimiz sınır bölgelerine çok önemli görev üstleniyorlar. Bu yollar hem bütün sınır kapılarımıza çıkıyor hem de illerimizin arasındaki ulaşımı sağlıyor. Ulaştırma ve altyapı projeleri bulundukları yere hayat getiriyor, canlılık veriyor ve sınır ticaretini de artırıyor. Ayrıca turizmi, tarımı ve hayvancılığı geliştirerek önemli katkılar sağlayacak" dedi.

'VAN'IN KANGREN OLMUŞ PROJELERİNE EL ATTIK'

Tünelin yapımını 2022'ye kadar bitirileceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri arasında 61 kilometrelik inşaat alanı içerisindeki 3 bin metrelik tünelden bahsediyoruz. İnşallah bu tüneli 2022'ye girmeden bitireceğiz. Vanlıların, Başkalelilerin ve bütün ülkemizin hizmetine sunacağız. Bir taraftan hem ulaşım erişimi sağlarken bir taraftan da mühendislik açısından dünyanın gıpta ile baktığı çok önemli projeleri yapıyoruz. Tünel işleri artık ülkemizde o kadar ilerledi ki; sıradan işler gibi geliyor. O yüzden müteahhitlerimiz, yüklenici firmalarımız, taşeronlarımız büyük bir özveriyle bütün dünyanın en önemli özellikli işlerini yapmaya devam ediyor. İnşallah bu projeler bir bir hayata geçirilecek. Van'ın çok önemli, kangren olmuş projelerine el attık. Önümüzdeki günlerde Van için çok önemli ve güzel gelişmeler olacak. Vatandaşlarımıza hizmet edip, gönlünü kazanacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güzel işleri yapmanın telaşı içerisindeyiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Ferit Melen Havalimanı'na gitmek üzere bölgeden ayrıldı.