Bakan Karaismailoğlu İdris-İ Bitlis Feribotunda incelemelerde bulundu

Bitlis-Tatvan ve Van karayolunu birbirine bağlayan Tatvan Çevre yolu Şantiyesini ziyaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Tatvan’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük feribotlarından biri olan İdris-İ Bitlis Feribotunda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, içerisinde 2 bin 500 metrelik 2 tünelin bulunduğu 10,5 kilometrelik çevre yolunun, 2022 yılında tamamlanacağını ifade ederek, “Tatvan Çevreyolu 10.2 kilometre uzunluğunda ve içerisinde 2 bin 500 kilometre uzunluğunda iki tünel var. İnşallah yaşanan şehir içi trafiği sorunları, bu çevre yolu inşaatı bittiğinde ortadan kalkacak. Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediği önemli bir proje. Takibini yapmak için buradaki şantiyede incelemelerde bulunuyoruz. 2022 başlarında bu projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesi önceden yapılmasına rağmen, proje hazırlıkları olsun, kamulaştırma işlemleri olsun hepsi çözümlendi. Şu an önümüzde bir engel yok. Bitlisliler, Tatvanlılar bu proje sayesinde trafik sıkışıklığını tamamen bertaraf edecekler” dedi.

Tatvan Belediyesini ziyaret ettikten sonra Feribot İşletme Müdürlüğüne geçen Bakan Karaismailoğlu, Van Gölü üzerinde sefer yapan feribotta incelemelerde bulundu.

Feribot üzerinde yaptığı açıklamasında ise, Van Gölü üzerinde lojistik görevi yapan feribotların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Tatvan lojistik anlamında çok önemli bir yerimiz, vilayetimiz. Buradaki bütün yükler Tatvan’a geldikten sonra, Tatvan feribotuyla karşıya geçiyorlar. Van Gölü’nü geçtikten sonra İran’a bütün transfer buradan yapılıyor. O yüzden lojistik anlamda çok önemli bir yerdeyiz. İran’a yüklerimiz buradan transfer ediliyor. Tatvan ve Bitlis çok önemli bir konumda. Yine Tatvan’da bulunan Karşıyaka Kavşağını yakın zamanda yapıp, Tatvanlıların hizmetine sunacağız. Çok önemli projelerimiz var. Onun takibi için buradayız. İncelemeleri yaptık, gerekli talimatları verdik. Devam eden çok önemli yatırımlar var. Yaklaşık 4 buçuk milyar değerinde Bitlis genelinde yatırımlarımız var. Bunların bir an önce bitirilmesi için gerekli koordinasyonları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Beğendik Köprüsü’nün açılışı için karayoluyla bölgeye hareket etti.