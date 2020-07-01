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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı! Tam yol ileri
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    01.07.2020 - 11:56 | | AA

    Bakan Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı! Tam yol ileri

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkedeki tersanelerde farklı cinslerde üretilen yeni gemilerin bu yıl itibarıyla millilik oranının yüzde 40-60 arasında değiştiğini belirterek, "Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmek." ifadesini kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı! Tam yol ileri

    Karaismailoğlu, Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94'üncü yılı  nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, söz konusu kanunun ülkenin kara suları  ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden  kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıdığına dikkati  çekti.

    Son 18 yılda Türkiye'nin, denizci kimliğini hatırlayacak adımların  atıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde  ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı yüzde 40-60  arasında değişiyor. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80  bandına yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

    Kabotaj hakkının, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra elde edilen en  önemli başarılardan olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, 1926'da çıkarılan Kabotaj  Kanunu'yla Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan  ettiğini belirtti.

    Denizcilik sektörünün, anılan kanunla güçlenerek, Türkiye’nin ekonomik  alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunduğunu ve uluslararası  platformda değerli atılımlar gerçekleştirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şu  ifadeleri kullandı:

    "Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli  şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin  artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla, denizciliğimizi  milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde ettik."

    "DIŞ TİCARETİN YÜZDE 90'I DENİZ YOLUYLA YAPILIYOR"

    Karaismailoğlu, dış ticarete konu taşımacılığın yaklaşık yüzde 90'ının  deniz yoluyla yapıldığını ve bu oranın gayri safi milli hasıladaki payının 18,4  milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

    "Ekonomide yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini  göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirildi. Son  dönemlerde, denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana  gelmiştir."

    Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2003 yılında 190 milyon ton iken,  2019'da bu miktarın 484 milyon tona çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, aynı  dönemde, konteyner elleçleme sayısının 4,5 kat artarak 11,5 milyona ulaştığını  belirtti.

    Karaismailoğlu, kabotaj hattındaki yük taşımacılığının da 56 milyon  tona yükseldiğini ifade ederek, yolcu taşımacılığının ise 150 milyonu aştığını ve  kabotajda, 13,5 milyon aracın taşındığı bilgisini paylaştı.

    "DENİZCİLİKTE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINA HIZ KAZANDIRMAKTAYIZ"

    Özellikle deniz trafiği takip sistemleri başta olmak üzere birçok  başarılı faaliyet yürütüldüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Liman Yönetim Bilgi Sistemi ile seyir, çevre ve deniz ticareti  operasyonları yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız ile koordineli  çalışarak 'Tek Pencere' gibi birçok çalışmanın içerisinde yer almaktayız. Bunları  yeterli görmüyoruz. Özellikle vatandaşlarımız ve denizcilik sektörümüzün işlerini  daha da kolaylaştırmak amacıyla denizcilikte dijitalleşme çalışmalarına hız  kazandırmaktayız. Bu kapsamda, belge başvurularının kabulü ve belge ücretlerinin  tahsili dahil tüm hizmetlerde giderek artan bir şekilde e-devlete geçmeyi  amaçlıyoruz."

    Tersanelerde farklı cinslerde üretilen yeni gemilerin bu yıl  itibarıyla millilik oranının yüzde 40-60 arasında değiştiğine dikkati çeken  Karaismailoğlu, "Yerlilik oranını artırmaya yönelik olarak gemi sacını yüzde 100  yerli kaynaklardan imal etmeye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.  Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmek."  ifadesini kullandı.

    "MARMARA DENİZİ'NİN TAMAMI GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ KAPSAMINA  ALINACAK"

    Karaismailoğlu, dünyada konteyner taşımacılığının diğer taşımacılık  türlerinin önüne geçtiğini ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini belirterek,  Türkiye'deki mevcut liman yatırımlarının kapasitesinin bu talebe cevap verse bile  kombine taşımacılık anlamında gerekli mesafenin henüz kat edilmediğini bildirdi.

    Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'ni bir adım daha ileriye  taşıyarak Marmara Denizi'nin tamamının söz konusu hizmet kapsamına alınması  amacıyla çalışmalara başladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Mevcut sisteme ilave edilecek 5 trafik gözetleme istasyonu  vasıtasıyla 2 yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışmayla  Türk boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip  olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan  Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'mizde kurulacak bir birim  tarafından sağlanacaktır."

    "TÜRKİYE DENİZCİLİĞE VERİLECEK ÖNEM ÖLÇÜSÜNDE BÜYÜYECEKTİR”

    Karaismailoğlu, 2023 vizyonu çerçevesinde, liman yatırımlarını  bu?tu?ncu?l bir bakış? açısıyla koordine ederek, çevreye duyarlı ve  su?rdu?ru?lebilir liman uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini  bildirdi.

    Bakanlık tarafından liman alt yapılarının verimi ve hizmet kalitesinin  belli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla ve ilgili kurumların koordine  edilmesi suretiyle gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden

    Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

    "Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi  şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız  hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti, denize ve  denizciliğe verilecek önem ölçüsünde büyüyecek ve güçlenecektir."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre olan yakın ilgisi,  desteği ve geleceğe yön verecek öngörüleri sayesinde denizcilikte hatırı sayılır  bir ilerleme sağlandığını kaydeden Karaismailoğlu, Türkiye'nin sektöre yön veren  bir değer konumuna gelebilmesi ve daha güçlü Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için  var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

    Karaismailoğlu, "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi denizcilik  sektöründe de rotası tam yol ileri. Ülkemizin sektöre gönül ve emek veren  arkadaşlarımızla hedeflerine çok daha süratle ilerleyeceğine inanıyorum."  ifadesini kullandı.

     

     

     

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