Bakan Karaismailoğlu Tokat’ta incelemelerde bulundu

İncelemelerinin ardından medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Tokat’ın Türkiye’nin en önemli şehirlerden biri olacağını ifade ederek, şehirde devam eden projelerin hızlı bir şekilde bitirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığının altını çizdi.

-“Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havalimanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek”

Tokat’ta gerçekleşen temaslarda bundan sonraki projeler için fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Karaismailoğlu, ‘’Tokat Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunduk. Pist çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde pistle ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Önümüzdeki yılların başlarında Tokat Havalimanı'na en güvenli şekilde en büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünyayla buluşturmuş olacağız." dedi.

-Tokat-Niksar Karayolu duble yol olarak, güvenlikli şekilde Tokatlıların hizmetinde olacak

Tokat-Niksar Karayolunun belirli kesimlerinde çalışmaların tamamlandığını ve duble yol olarak faaliyete açıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kalan kısımları için planlamaları yapıyoruz. Tokat-Niksar Karayolunu duble yol olarak, güvenlikli şekilde Tokatlıların hizmetine sunmanın hedefi içindeyiz. Niksar Tokat’ın Karadeniz’e açılan kapısıdır. Devam eden süreçlerde Niksar ile Ordu ve Ünye'yi bağlayarak Tokat'ın Karadeniz'e açılan kısmını konforlu şekilde hizmete sunacağız.‘’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Manisa merkezde gerçekleşen depreme ilişkin ise, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." ifadelerini kullandı.

-“Bütün ülkelerin sistemleri Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etmiş durumdayken, Türkiye'de işler devam etti”

Karaismailoğlu programı kapsamında, Tokat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, kentteki sivil toplum kuruluşları ile de biraraya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her noktasında çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Bütün ülkelerin sistemleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflas etmiş durumdayken, Türkiye'de işlerin devam etti. Bütün tedbirlerimizi aldık, güvenliğimizi sağladık. Şantiyelerimiz devam etti, Tokat'ta olduğu gibi. Ülkemize değer katan projelerle uğraşıyoruz. Devam eden bütün projelerimizin bir an evvel bitirilmesi için çabalıyoruz. Yeni yapılacak projeleri planlayıp daha güzel projelerle birlikte olacağız." dedi.

-Tokat'a yapılan ulaştırma yatırımları 5 milyar liraya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerine Tokat'ın verdiği desteği her fırsatta ifade etmek gerektiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan toplam yatırım tutarı 9,8 milyar liraya yaklaşmıştır. Tokat'a yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarımız 5 milyar liraya yaklaştı. Tokat'ta 379 kilometresi devlet yolu, 325 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 704 kilometre yol ağımız bulunuyor. 2003 yılına kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olan Tokat, bugün 257 kilometrelik bölünmüş yola sahip. Şehrimizdeki bitümlü sıcak asfaltı 16 kilometreden 271 kilometreye çıkardık. 84 kilometrelik Turhal-Tokat-Sivas yolunu, 75,5 kilometrelik Erbaa-Reşadiye yolunu ve 8 kilometrelik Tokat Çevre Yolu'nu tamamladık. Şehrimizde devam eden 10 kara yolu projemizin toplam uzunluğu 370 kilometre."

Projeler bir bir hayata geçiyor

Bakan Karaismailoğlu, Tokat sınırları içinde 168 kilometrelik de demir yolu ağı bulunduğuna işaret ederek, 410 kilometrelik Samsun-Sivas (Kalın) Hattı'nın rehabilitasyonu ve sinyalizasyon yapımını tamamladıklarını söyledi.

Yük treni deneme seferlerine 4 Mayıs'ta başladıklarını, 8 saat 50 dakika olan seyahat süresinin 5 saat 45 dakikaya indiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat-Turhal Hızlı Demiryolu Etüt Projesi'ni başlattık. Bu hat Tokat ili, Samsun-Sivas (Kalın) hattı üzerindeki Turhal'dan kuzey-güney demir yolu koridoruna bağlanacak. Tokat'taki 10 projemizin toplam maliyeti 3 milyar 406 milyon liradır. Bu projelerimize bugüne kadar 1 milyar 159 milyon lira harcandı. Projelerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Tokat Yeni Havalimanı Projesi'nin dörtte üçü tamamlandı. 2 bin 700 metrelik pisti, 4 uçak park yeri kapasiteli apronu ve taksi yolu, çevre güvenlik ve aydınlatma sistemi tamamlandı. Ayrıca yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli iç ve dış hatlar terminal binasıyla birlikte kule, teknik ve ikmal bölümlerinin yapımı devam ediyor. 2003'te Tokat'ta hızlı internet bulunmazken, bugün yaklaşık 453 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. Tokat'taki fiber optik kablo uzunluğunu 3 kat artırarak 3 bin 97 kilometreye çıkardık. Tokat'ta 42 PTT şubesi otomasyona açıldı ve 37 PTTmatik kuruldu."

Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü törenlerine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene de katıldı.

Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünde burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye'nin her noktasında hummalı bir çalışma var. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin her noktasında çok gelişmiş teknolojiler kullanılarak devam eden yatırımlarımız var. Milletimizin hizmetindeyiz, onların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları yapmak için hükümetimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, misafirperverliğinden dolayı mutlu olduğunu belirttiği Tokat ile daha güzel günlerde ve daha güzel yatırımlarla buluşmak dileğinde bulundu.

Karaismailoğlu, programı kapsamında tören öncesinde Mevlevihane ve Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret etti.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.