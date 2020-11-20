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HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık
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20.11.2020 - 10:19 | | AA

Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Kurum: "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık. 98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.

İstanbul'da koronavirüs ilacı operasyonu! Trump da kullanmıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı polisi, düzenlediği operasyon ile Özbekistan'dan gelen iki kadın yolcuda, koronavirüs tedavisinde kullanılan özel şişesinde (flakon) 23 adet 'Remdesivir' adlı kaçak ilaç ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanıldığı bilinen ilaçlara el konulurken, yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin operasyonu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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