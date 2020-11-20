Bakan Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik.

Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık.