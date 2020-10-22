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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Kurum: 270 millet bahçesi yapıyoruz
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    22.10.2020 - 11:44 | | İHA

    Bakan Kurum: 270 millet bahçesi yapıyoruz

    Bakan Kurum: "Millet bahçelerimizi inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

    Bakan Kurum: 270 millet bahçesi yapıyoruz

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Saraçoğlu Projesi’ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz." dedi.

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