Bakan Kurum: 270 millet bahçesi yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Saraçoğlu Projesi’ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek, muhafaza ediyoruz. Tamamen kapsayıcı bir yaklaşımla istişare ederek vatandaşlarımızın talebini alarak yürütmekteyiz. Bu alandaki tüm tescilli ağaçları koruyarak projeyi yapıyoruz." dedi.