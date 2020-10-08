Bakan Kurum: Depreme karşı İstanbul'da seferberlik başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının detaylarını açıkladı. Esenler'de, Sıfır Atık projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023'e kadar geri dönüşümde yüzde 35-40 oranlarını yakalamak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, önce sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defteri öğrencilere dağıttı ardından da ilçedeki kentsel dönüşüm alanında yeni etap konutların temelini attı.

Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı. Göksu, Bakan Kurum ve Vali Yerlikayaya ilçede çevreci projelerle elde ettikleri tekerlekli sandalyeden deterjana, defterden yağa ve ekmeğe kadar olan kazanımları aktardı, bilgi verdi.

HEDEF YÜZDE 35-40'LARA ÇIKMAK

Esenlerde çöplerin yüzde 10unun geri dönüşümde toplandığını söyleyen Bakan Kurum, Tüm Türkiye genelinde Sayın Emine Erdoğanın yürütmüş olduğu 70 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğimiz sıfır atık projemiz devam ediyor. Projeyi, 2023e kadar ülkemizin her şehrinde uygulamayı hedefliyoruz, geleceğimiz için çok önemli. Bu çalışmaları başladığımızdan beri Türkiye genelinde geri dönüşüm oranımız yüzde 13 seviyesine geldi, hedefimiz bu rakamı yüzde 35-40 seviyelerine getirmektir. 2023 yılına kadar hem plastik atıklarımızı hem metal, karton, kağıtlarımızı toplayarak hammadde olarak geri dönüşüm oranını yüzde 35lere çıkararak üretimde de istihdamda da geri dönüşümden elde ettiğimiz materyalleri kullanıyor olacağız ifadelerini kullandı.

ESMATATİK UYGULAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çocuklarımız bakanlığımızın vermiş olduğu görev kapsamında çevre denetimleri yapacak. Çevreyi kirletenleri bize bildirecekler, biz de belediyelerimizle birlikte ilgililere gerekli işlemleri yapacağız. Bize emanet edilmiş, doğayı, çevreyi gelecek nesillerimize, nesillere en güzel şekilde bırakacak çalışmaları da hep birlikte yapacağız. Esenlerde 50 okulumuz var. 50 okulumuzda esmatiğimiz olacak, bakanlığımız ve belediyemiz maddi ve teknik destek sağlayacak. İstanbuldaki her okulumuzun bahçesinde, valiliğimiz ile yapacağımız protokol kapsamında genişleteceğiz. Okullarımızda çocuklarımız plastik, metal atıklarını bu matiklere attıklarında puan yükleyecekler ve bu puanla da ister ekmek ister kantinden çikolata almak suretiyle paraları harcayabilecek dedi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sıfır atık projesinde belediye olarak ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Göksu, 9 yıldır bütün öğrencilerimizin defterlerini çöpten geri dönüşümle elde ederek veriyoruz. Çöp olarak attıklarımızın hiçbiri çöp değil, hepsinin bir ekonomik değeri var. Doğru değerlendirirsek hepsinin geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Farkındalık oluşturarak öncü olmayı hedefliyoruz. Böylece çöp maliyetimizi de düşürmüş olacağız. Hedefimizi çöpümüzün yüzde 50isini ayrıştırmaktır ifadelerini kullandı.