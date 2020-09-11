Bakan Kurum'dan Elazığ ve Malatya açıklaması

Elazığ'daki temaslarını sürdüren Bakan Kurum, 24 Ocak'ta yaşanan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bizmişen Mahallesinde inşası süren konutlarda inceleme yaptı, örnek daireyi gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlara ve ülkeye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Elazığ'da da 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremden hem Elazığ'ın hem Malatya'nın ciddi anlamda etkilendiğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanının talimatıyla depremin olduğu andan itibaren tüm Bakanlıklar, vekiller ve belediyelerin adeta seferber olmak suretiyle iki kentteki yaraları sarmaya gayret gösterdiğini aktardı.

"1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik"

Kurum, bakanlar olarak bir ay boyunca kentte kalarak çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatarak, bu kapsamda Elazığ genelinde yaklaşık 18 bin 500 bağımsız bölümden oluşan ağır hasarlı, yıkık ve acil yıkılması gereken yapılara ilişkin de projeleri başlattıklarını kaydetti.

Bunun yaklaşık 3 bin bağımsız bölümünün köylerden oluştuğunu dile getiren Kurum, köylerde talebe göre, isteyene tek katlı, konutlar inşa etmeye başladıklarını aktardı.

İlk temelin 14 Şubat'ta atıldığını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dilek apartmanının olduğu Sürsürü Mahallemizde 14 Şubat'ta attığımız projemizin inşaatını tamamladık. Bizmişen dediğimiz içinde bulunduğumuz alanda da yaklaşık 760 konutluk projemizi tamamladık. 1000 konutumuzu teslim aşamasına getirdik ve yıl sonunu kadar inşallah 8 bin konutumuzu aynı yatay mimari anlayışıyla, mahalle kültürünün yaşatılacağı çerçevede teslim edeceğiz. Elazığ'daki deprem dönüşümü hamlemize baktığınızda şu anda belki dünyada örnek gösterilecek, bugüne kadar Toplu Konut İdaremizin başlatmış olduğu sayı bakımından da en fazla konut projesi olma özelliği taşıyor. 18 bin 500 konutun tek seferde aynı ilde yapıldığı bu çerçevede en büyük proje olma özelliği taşıyor."