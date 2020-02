Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm açıklaması: 81 kentin 3 boyutlu dijital ikizini çıkardık

TBMM’de gazetecilerle sohbet eden Kurum, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’yle yaptıkları çalışmayı açıkladı. Sahadan alınan tüm verileri, oluşturdukları sisteme girdiklerini anlatan Kurum, “Bizde bütün şehirlerin üç boyutlu dijital ikizi mevcut. 81 ilin üç boyutlu dijital ikizini çıkardık. Sahadan aldığımız verilerle hasar tespitleri işlemek suretiyle, şehrin dijital ikizine aynen aktardık” diye konuştu. Kurum, “şehirlerin karnesi”ni yansıtan sistemde, ağır hasarlı binaların kırmızı, orta hasarlı binaların turuncu, az hasarlı binaların sarı, hasarsız binaların ise yeşil renkte işaretlendiğini aktardı.



‘İlk kez yapıldı’



Elazığ’daki 62 bin konutun Dijital İkiz sistemine tek tek girildiğini açıklayan Kurum, şöyle devam etti: “Depremin yaşandığı ilk gün drone, İHA’larımızı uçurduk. Daha önce aldığımız görüntüyle, nerede yıkım var, hangi alanda daha fazla yıkılmış? Burada çatılarda sokağa düşme tehlikesi var mı, yıkılma tehlikesi var mı yok mu? Çalışmayı bunun üzerinden takip etmek ve görmek suretiyle arkadaşlarımızı ona göre yönlendirdik. Binanın bütün detayları mevcut. Binanın 10 santimetreye kadar bilgisi yer alıyor. Aldığımız drone görüntüleriyle burayı çakıştırmak suretiyle çalışmamızı yönlendirdik. Bu ilk kez yapıldı.”



İstanbul için komisyon



Kurum, kentsel dönüşüme ilişkin geçen hafta İstanbul’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya ve 39 ilçe belediye başkanıyla bir toplantı düzenlediklerini hatırlattı. Kurum, “İstanbul’da 7 bin 700, en son Silivri depreminde 228 binanın ağır hasarlı olduğunu, bunların hızlı şekilde yıkılması talimatını belediye başkanlarımızla paylaştık. Hepimizin ortak paydada birleşerek şehirlerimizin, İstanbulumuzun bir an önce dönüşmesi gerektiğini paylaştık. Bu çerçevede belli kararlar aldık. Komisyon oluşturulacak. Bakanlığımız bünyesindeki komisyona, sivil toplum örgütlerimiz, belediye temsilcilerimiz katılacak” dedi.



Komisyona ofis kuracaklarını açıklayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Ofise belediyelerden temsilciler alacağız. Alt komisyonlarıyla birlikte Fatih’te tarihi dönüşüm, Avcılar’da çöküntü alanlarıyla alakalı bir dönüşüm, Başakşehir’de başka bir alanın dönüşümü gibi herkes kendi içinde o komisyonlarda projeleri çalışacak, istişare edecekler. ‘Biz komisyon olarak böyle bir karar aldık. Bakanlığa da şu iş düşecek, belediye şunu yapacak’ gibi iş bölümünü bile paylaştırarak bu süreci yöneteceğiz.”



‘Risk tespitlerini yapsınlar’



Bakan Kurum “İstanbul’da kentsel dönüşümü tam anlamıyla işletebilmemiz adına binaların risk tespitlerinin yapılması gerekiyor. Bunu da belediye başkanlarımıza ilettik. Her ilçe kendi içinde risk tespitlerini, acil yıkılması gereken bina tespitlerini yaparak bize bildirsinler. Strateji belgesini oluştursun. 39 belediyemizden 12’si oluşturdu. 27 belediyemizin bir an önce oluşturması ve sürece bu noktada katkı sağlanması adına burayı tamamlaması gerektiğini söyledik” dedi.