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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli açıkladı! 7 alanda daha destek ödemesi başlıyor
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    26.06.2020 - 15:28 | | DHA

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 7 alanda daha destek ödemesi başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7 alanda daha destek ödemelerine başladıklarını belirterek, "Bugün saat 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına 294 milyon 243 bin TL aktarılacak" dedi.

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 7 alanda daha destek ödemesi başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, çay budama tazminatı desteğinden, uzman eller projesine, zeytin bahçeleri rehabilitasyonundan organik arıcılığa, 7 alanda daha üreticiye destek ödemelerinin bugün itibarıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Bakan Pakdemirli, verilecek desteklerin ayrıntılarına ilişkin, "Çay budama tazminatı desteği kapsamında 256 milyon 370 bin TL, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 628 yetiştiriciye 27 milyon 500 bin TL, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği olarak 422 çiftçiye 1 milyon 500 bin TL, toprak analizi desteği olarak 1 milyon TL, kırsal kalkınma desteği kapsamında 52 projeye 7 milyon 300 bin TL, uzman eller projesi kapsamında 2 projeye 200 bin TL ve organik arıcılık desteği kapsamında da 243 üreticiye 373 bin TL bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak. Toplamda 294 milyon 243 bin TL desteği daha üreticilerimize ödemiş olduk. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz. Bütün üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

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