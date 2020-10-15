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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferansla katılacak
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    15.10.2020 - 18:10 | | AA

    Bakan Pakdemirli Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferansla katılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ( FAO ) Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferans aracılığıyla katılacak.

    Bakan Pakdemirli Dünya Gıda Günü etkinliğine video konferansla katılacak

     

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim günü, dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkati çekmek, farkındalığı yaymak ve açlık felaketine karşı insanları harekete geçirmek amacıyla her yıl FAO'nun 1945'teki kuruluşunun yıl dönümü olarak 150'den fazla ülkede "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığının, FAO ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kutlayacağı Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması, "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim" olarak belirlendi.

    Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan Dünya Gıda Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve belirlenen temanın oldukça geniş ve kapsamlı olması nedeniyle yarın dijital bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

    Etkinliğe, Pakdemirli’nin yanı sıra FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel de katılacak.

    Etkinlikte, Kovid-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele ve özellikle bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılacak.

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