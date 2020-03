Bakan Pakdemirli duyurdu! Üreticilere ödemeler yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Süper marketlerde yapılan stoklama hakkında Türkiye'nin gıda stoğuyla ilgili hiçbir problem yok. Bazıları çok hazırlıklıydı. Bazıları istekliydi. Biz dedik ki stok seviyelerinizi arttırın. Ön hazırlık için bunu konuşalım. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşlarımız evde de olsa tüketilecek oran belli. Stoklanan kalemlerle alakalı daha fazla tüketemeyecekler sonuçta.

TÜRKİYE'NİN GIDA STOKLARI YETERLİ

Kendi kendine yeten bir ülke. Savunma sanayi kadar önemli diyorduk, hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz tüm gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Ne et, süt, makarnada eksik yok. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişime problem kalmadı.

Fiyatlar konusunda bizim strateji ofisinden aldığım bilgiler doğrultusunda bir fiyat artışı yok. Bazı besiciler Ramazan sebebiyle kesime gelen hayvanı ertelediğini görüyoruz. Müdahale gerekirse yetecek miktarın üstünde stoğumuz var. Bir miktar salam, sucuk, sosis bu kısma normalden daha ucuz fiyatlarla et verilmesi söz konusu oldu. Bunu da verdik. Üreticimizi zora sokmayacağız, spekülatif bir şey gördüğümüzde tüketicimizin yanında oluruz.

Türkiye'nin kabaca yıllık etin 4'te 3'ü kesime hazır bir şekilde bekliyor. Et süt kurumu depoları da yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız.

Et ithali ile ilgili ve yurt dışından gelen insanlarımızın yanındaki evcil hayvanlar hakkında bu işin hayvanlar üzerinden geçtiğine dair kanıt yok. Tek bir vaka Hong Kong'ta bir köpekte. Pet hayvanlarıyla iç içe yaşayınca bir ihtimal taşıyıcı olabilir ancak ciddi bir risk görmüyoruz. Ancak egzotik hayvanların ithalatına engel koyduk. Bunların taşıyıcı olma ihtimali var. Ancak gıda kaynağımız hayvanlarla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yok. Ayrıca kanıt da yok. Afiyetle herkes gıdasını tüketebilir.

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ

365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz.

1 MİLYAR 572 MİLYON 500 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasının kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün son numarası 0 olanlara bugün başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. Toplam 1,5 milyar lira desteğimiz var. Mazot desteği, dane mısır desteği, hububat bakliyat desteklerimiz var. Ayrıca kimlik numarası 2 ile bitenler 27 Mart'ta, 4 olanlar 3 Nisan'da ve 6-8 olanlar 10 Nisan'da saat 18.00'den sonra ödenecek.

503 projeye hibemiz var. 450 milyon liralık bir yatırım olacak. Hibeler için internetten sonuçlara bakabilirler. 42 ilde 16 yatırıma da destek sağlıyoruz. Yığılma olmasın diye Haziran ayına başvuruları çekeceğiz.

Şu anda bizim sanayi, enerji ve bizim bakanlıklarımızın ortak çalışması neticesinde kolonya sektörüne aktarılan stok 5-6 aylık stoğu aktarmış olduk. 3 ay erteleme sebebiyle bu durum. Etil alkolün 3 aylığına harmanlamasını ertelenmesi sektörü çok rahatlattı. Talepleri çok hızlı karşılıyoruz. Üretimin stoklanması noktasında sorun kalmadı. Bu bir senelik stok neredeyse.

İhraç edilemeyen ürünler hakkında dünya corona virüsle yaşamayı öğrenecek. İç piyasada sağlıklıysa tüketilmesi konusunda sakınca yok. Biz hem üretimi hem de tüketimi dengeleyecek şekilde maksimum üreticiye zarar vermeden bu üretimin sağlanması konusunda tedbir almaya çalışıyoruz. Tüketici ve vatandaşlarımızın nasıl sürdürülebilir olarak sağlamasının gayreti içindeyiz. Türkiye büyük ülke, bundan daha iyi günler yaşayacağız. Gıda güvenliğinden ders alacağız, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Çok motive bir çiftçi kesimimiz var. Tarım hasılamız 275 milyar liraya çıktı. Onlar ürettikçe tüketicimize gıda ve tarım ürünlerine ulaştırmaya devam edeceğiz.

ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN BİR KİTAPÇIK HAZIRLADIK

Aldığımız tedbirler hakkında kitapçık yaptık. Tüketici ve üreticiye yönelik neler yapılmasına dair çok hızlı bir çalışma gerçekleştirdik. Önemli olduğunu düşündük. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmasa da biz de bir Bilim Kurulu oluşturduk. Yapmamız gereken tüm tedbirleri aldık. Yola devam ediyoruz. Bunlar dağıtılıyor. Bizim 83 milyona değen bir kurulumuz hem sosyal medya üzerinden hem de özellikle vatandaş eliyle yapılmasına da inanıyoruz.

Özellikle WhatsApp gıda ihbar hattını kurmuştuk, buradan gelen soruları kabul ediyoruz. ALO 174 hattımız var zaten biliniyor. Böyle bir hat meydana getirdik. Burayı aklınıza gelen her şey için şikayet, öneri, hijyen, Corona virüsünde gıdalar nasıl hazırlanmalı, her türlü soru sorulabilir. 7 gün 24 saat açık bir hattımız.

Biz israfın her türlüsüne karşıyız. Corona virüsü olmasaydı lansmanımız vardı. Su kaynaklarımız hakkında çok önemli bir kampanya planlıyorduk. Büyük toplantılar ertelendiğinden bunlar da ertelendi. Sosyal medyayı daha etkili kullanmamız gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Biz il toplantıları yapıyorduk. Şu anda yapamıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızın da genelgesi var. Biz bunu video konferansla yapalım dedik. Benim de dahil olacağım toplantılar yapacağız. En güzeli yüz yüze gelmek ama virüs tehlikesi atlatılana kadar bu şekilde devam edeceğiz.