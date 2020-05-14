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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı
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    14.05.2020 - 23:24 | | DHA

    Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ailesi '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle çiftçi ve tarım işçilerini evinin balkonundan alkışlayarak destekledi.

    Bakan Bekir Pakdemirli, eşi ve 2 oğlu, evlerinin balkonuna çıkarak komşuları ile birlikte tarım çalışanlarını tebrik etti. Özveriyle çalışan çiftçiler sayesinde Türkiye'nin pandemi döneminde, yiyecek sıkıntısı yaşamadığını aktaran Bakan Pakdemirli, "Her dönemde, ne olursa olsun Türk çiftçisi milletini aç bırakmadı. Savaşlarda, yoklukta, kıtlıkta, İstiklal Harbi'nde Türk çiftçisi milletini aç bırakmamış, karnına taş bağlamış, öküzünü, öküz arabasını satmış, gerekiyorsa kendini tarlaya koşmuş ama eninde sonunda bu milletin ihtiyacını karşılamıştır. Pandemi sürecinde perakende, gıda üretimi ve lojistik sektörü ile çiftçiler iyi bir sınav verdi. Türkiye'de tüm paydaşlar gıda güvenliği ve tedariğinin sağlanması için çok çalıştı" diye konuştu.

    Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladı

    'ÜRETİM GÜCÜMÜZ, ANLATMAYA DEĞER'

    Pakdemirli, Batı medeniyetlerin birçoğunda gıdayla ilgili problemler yaşandığının altını çizerek, "Türkiye'deki üretim gücümüz ve buradaki performansımız tüm dünyada anlatmaya değer. Yurt dışı toplantılarımızda bize 'Bunu nasıl başardınız' diye soruyorlar. Biz de 'Türk çiftçisine inandık, güvendik ve onların arkasında durduk onlar da yaptı' diyoruz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de ramazan ayında iftar sofrasında yemek varsa, sahura sofrada zeytin görülüyorsa bunun çiftçiler sayesinde olduğunu kaydetti.

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    Bakan Pakdemirli ve ailesi çiftçileri alkışladıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ailesi '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle çiftçi ve tarım işçilerini evinin balkonundan alkışlayarak destekledi.
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