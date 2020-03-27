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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan açıkladı! 'Ciddi önlemler aldık'
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    27.03.2020 - 11:16 | | AA

    Bakan Pekcan açıkladı! 'Ciddi önlemler aldık'

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımız ve diğer bakanlıklar ülkemizde virüs görülmeden önce ciddi önlemler aldı" dedi.

    Bakan Pekcan açıkladı! 'Ciddi önlemler aldık'

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." dedi.

    Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptıKadıköy’de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.
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