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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı
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    04.04.2020 - 13:09 | | AA

    Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.

    Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu.

    Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Yasağa rağmen sahile yürüyüşe çıkan kadın: “Evde canım sıkılıyor"Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş’ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturdu.
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