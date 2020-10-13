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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlandı
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    13.10.2020 - 11:04 | | AA

    Bakan Selçuk: 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni normal süreciyle birlikte yaklaşık 120 bin kişinin İşbaşı Eğitim Programı’ndan faydalandığını açıkladı.

    Bakan Selçuk: 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibariyle Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları işgücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

    İŞKUR’a kayıtlı arayan vatandaşlarımızın mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkânına kavuşmalarına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı’nın yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Bakan Selçuk “Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran’dan Eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

    1.8 milyon kişiye mesleki tecrübe kazandırdık

    Bakan Selçuk, 2009 yılından 2020 Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 1.8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programıyla mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek de sağladıklarını kaydetti. Selçuk “İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89,40 TL ödeme yapıyoruz. Geleceğin Mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara ise günlük 100 TL ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz” dedi.

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