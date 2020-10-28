85,90BİST1.127-2.22EURO9.690.34USD8.260.98ALTIN499.69-0.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: 89 bin annemize 39,4 milyon TL doğum yardımı yaptık
    ABONE OL
    28.10.2020 - 15:04 | | MİLLİYET.COM.TR

    Bakan Selçuk: 89 bin annemize 39,4 milyon TL doğum yardımı yaptık

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin anneye toplamda 39,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Bakan Selçuk: 89 bin annemize 39,4 milyon TL doğum yardımı yaptık

    Bakan Selçuk, ailenin önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da üzerinde durduğu gibi nesli muhafaza etmenin yolu aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor. Toplumu korumak da ancak aileyi korumakla mümkündür. Bu anlayışla aile kurumunu güçlendirecek politikalara özel önem veriyor, annelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Annelerimize verdiğimiz doğum yardımı da hem annelerimiz hem de ailelerimiz için yürüttüğümüz çalışmalardan biri.” dedi.

    Doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm anneleri kapsadığını söyleyen Selçuk, ‘Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ekim ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında 89 bin annenin hesabına toplamda 39,4 milyon TL yatırdık” diye belirtti.

    Bakan Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 6,1 milyon çocuk için toplamda 2,6 milyar TL doğum yardımı yaptıklarını kaydetti.

    Öte yandan Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını hatırlattı.

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Mevlid Kandili mesajları seçenekleri! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ile sözleri için tıklayınız!

    2020 Mevlid Kandili mesajları seçenekleri! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili mesajları ile sözleri için tıklayınız!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    PTT çalışma saatleri kaçtan kaça kadar? 2020 PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    PTT çalışma saatleri kaçtan kaça kadar? 2020 PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Sıradaki Haber