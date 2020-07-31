31.07.2020 - 00:16 |
Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay süreyle uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.
Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) July 30, 2020
Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/3C0TnTab2J
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kısa çalışma ödeneğinin ve işte çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.