Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay süreyle uzatıldı

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.

Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.



Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/3C0TnTab2J — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) July 30, 2020

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin ve işte çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.