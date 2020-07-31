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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay süreyle uzatıldı
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    31.07.2020 - 00:16 |

    Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay süreyle uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk duyurdu: 1 ay süreyle uzatıldı

    Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

    Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Kısa çalışma ödeneğinin ve işte çıkarma yasağının bir ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
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