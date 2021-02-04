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04.02.2021 - 17:50 | | AA

Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

    Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
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