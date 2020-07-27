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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek
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    27.07.2020 - 11:13 | | İHA

    Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

    Bakan Selçuk: İşçilerimizin ilave tediyeleri bugün ödenecek

    Kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyeler, 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödeniyor. Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı.

    Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

    Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz'in geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

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