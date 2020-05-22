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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk KAGİDER Başkanı Erdem ile görüştü
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    22.05.2020 - 00:56 | | AA

    Bakan Selçuk KAGİDER Başkanı Erdem ile görüştü

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem ile video konferans aracılığıyla görüştü.

    Bakan Selçuk KAGİDER Başkanı Erdem ile görüştü

     

    Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı'nı uygulamaya aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

    "Sosyal Koruma Kalkanı altında aldığımız tedbirleri uygularken sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog halindeyiz. KAGİDER ile gerçekleştirdiğimiz video konferansımızda yaptığımız çalışmaları değerlendirdik."

    Bakan Selçuk KAGİDER Başkanı Erdem ile görüştü

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