BİST119.894-0,13EURO6,590,25USD6,060,15ALTIN306,390,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi
    ABONE OL
    13.02.2020 - 10:44 | | AA

    Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.

    Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi

    Bakan Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

    "Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

    "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi." 

    TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fırına kayakla gitti!

    Fırına kayakla gitti!

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber