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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank sanayi üretimini değerlendirdi
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    13.10.2020 - 10:28 |

    Bakan Varank sanayi üretimini değerlendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.

    Bakan Varank sanayi üretimini değerlendirdi

    Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadesine yer verdi.arak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı."

    Bakan Varank sanayi üretimini değerlendirdi

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