Bakan Varank sanayi üretimini değerlendirdi

Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadesine yer verdi.arak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı."