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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank yerli oyun girişimlerine verilen desteği paylaştı
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    02.06.2020 - 19:09 | | AA

    Bakan Varank yerli oyun girişimlerine verilen desteği paylaştı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyun sektöründeki yerli girişimlere son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduklarını ifade etti.

    Bakan Varank yerli oyun girişimlerine verilen desteği paylaştı

     

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, oyun sektöründe yer alan söz konusu yerli firmaların kişi başı 1,7 milyon dolarlık gelire sahip olduğunu ve bu firmaların yaş ortalamasının 6,5 olduğunu belirtti. Varank, şunları kaydetti:

    "Oyun sektöründeki start-up'larımıza son 10 yılda 426,7 milyon lira destekte bulunduk. Kişi başı 1,7 milyon lira gelir ile en yüksek katma değere sahip oyun sektörümüzde yer alan firmalarımızın yaş ortalaması 6,5. Gençler hayallerinizin peşinden koşun, biz size yetişeceğiz."

    Motosiklet hırsızını, güvenlik kamerası görüntüleri yakalattıManisa'nın Salihli ilçesinde, farklı tarihlerde toplam 11 motosiklet çaldığı ve çok sayıda iş yerinden çeşitli hırsızlıklar yaptığı belirlenen T.G., polis ekiplerince güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.G., tutuklandı.
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