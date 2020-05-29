29.05.2020 - 10:26 |
Bakan Varank'tan büyüme açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.
Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.
Çorlu'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu gök taşına 68 bin dolarlık teklif geldi!Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.