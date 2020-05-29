Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.

Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.