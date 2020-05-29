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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank'tan büyüme açıklaması
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    29.05.2020 - 10:26 |

    Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı." dedi.

    Bakan Varank'tan büyüme açıklaması

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı, çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu." ifadelerini kullandı.

    Varank, "TSE, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otelimize verdi." dedi.

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