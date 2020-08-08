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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank'tan paylaştı: TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri hizmete açılıyor
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    08.08.2020 - 04:31 | | AA

    Bakan Varank'tan paylaştı: TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri hizmete açılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alacaklarını bildirdi.

    Bakan Varank'tan paylaştı: TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri hizmete açılıyor

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi yolunda olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

    "Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi bir Türkiye yolunda, TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alıyoruz. Her biri ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak 7 farklı altyapıyla dünden güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız."

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