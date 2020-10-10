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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı
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    10.10.2020 - 11:00 | | AA

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ile Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Beceriler Zirvesi'ne katıldı

     

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "OECD ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Beceriler Zirvesi'nde, ülkemizde işgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlar ve bu alandaki istihdam programlarımız hakkında bilgi verdik."

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