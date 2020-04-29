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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'işsizlik sigortası ödemeleri'nin başladığını açıkladı
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    29.04.2020 - 13:24 | | AA

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'işsizlik sigortası ödemeleri'nin başladığını açıkladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerinin başladığını bildirdi.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'işsizlik sigortası ödemeleri'nin başladığını açıkladı

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayıs ayı işsizlik sigortası ödeme tarihini öne çektik. Ödemeler bugün başlıyor." ifadesini kullandı.

    Paylaşımda, ödemelerin, banka hesap numaralarını bildiren hak sahiplerinin banka hesap numaralarına yatırılacağı, banka hesap numaralarını bildirmemiş vatandaşların ödemelerini PTT yoluyla alabilecekleri, TC kimlik numarasının sonu 0/2/4 olanların 29 Nisan, 6/8 olanların 30 Nisan tarihlerinden itibaren PTT şubelerinden işsizlik ödeneğini çekebilecekleri de duyuruldu.

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