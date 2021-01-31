31.01.2021 - 19:00 | | AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, prim borcu yapılandırmasında son gün uyarısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu belirterek, vatandaşlara yapılandırmayı kaçırmamaları uyarısında bulundu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, prim borçlarının yapılandırılma sürecine ilişkin bir video paylaştı.
Yapılandırma için son başvuru tarihinin 1 Şubat olduğunu anımsatan Selçuk, paylaşımında, "2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz. Başvurular için son gün. Ayrıntılı bilgi için 'http://sgk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yapılandırmayı kaçırmayın." ifadelerini kullandı.
2020 yılı Ağustos ayı ve öncesine ait kesinleşmiş prim borçlarınızı yapılandırıyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021
Başvurular için son 2️⃣ gün.
Ayrıntılı bilgi için https://t.co/J9O4gF7exS adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Yapılandırmayı kaçırmayın!!!@sgksosyalmedya pic.twitter.com/6gYL3LvpK0