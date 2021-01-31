Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 2 milyonu aştı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi. Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.