Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."