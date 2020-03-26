26.03.2020 - 15:08 |
Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi
Son dakika haberi I Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."