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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi
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    26.03.2020 - 15:08 |

    Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi

    Son dakika haberi I Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi

    Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 

    "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

    Son dakika: Bakan açıkladı Nisan ve Mayıs taksitleri ertelendi

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