Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi ulaştı

Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.
#Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak.— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) November 2, 2020
Matkap Türkali-1’de dönecek.
Bahtı açık olsun. 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/l7QvatiYEm