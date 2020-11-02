85,80BİST1.1341.91EURO9.821.58USD8.441.22ALTIN513.281.78
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi ulaştı
    ABONE OL
    02.11.2020 - 20:27 | | AA

    Bakanlık duyurdu! Fatih sondaj gemisi ulaştı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi.

    Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi.

    Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 2 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 2302 oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika: İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

    Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

    Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

    Sıradaki Haber