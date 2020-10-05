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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama!
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    05.10.2020 - 17:13 | | AA

    Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.

    Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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