05.10.2020 - 17:13 | | AA
Bakanlıktan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Yavuz sondaj gemisinin bakım ve ikmal çalışmaları için Mersin'in Taşucu Limanı'na döndüğü bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Limandaki hazırlık faaliyetlerinin ardından Yavuz, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilirBalıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.