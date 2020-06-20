Bakır Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Bakır insanlığın ilk tanıştığı maden çeşitlerinden birisidir. Geçmişte ve eski tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada en çok kullanılan metal gruplarından birisidir.



Bakırın Özellikleri



Bakır kırmızı ve kahverengi görüntüsü olan bir metaldir. Özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği bulunmaktadır. Atmosferik ortamlarda dayanıklı bir metal türü olan bakırın mukavemeti oldukça düşüktür. Ayrıca döküm ve kaynak kabiliyeti de iyi değildir. Fakat soğuk bir şekilde şekillendirilebilir. Bunun sebebi kübik yüzey merkezli kristal bir yapısı olmasıdır.



Elektriği en iyi ileten element gümüştür. Gümüşten sonra ise bakır gelmektedir. Bu sebep ile endüstriyel olarak çok önemli bir elementtir. Bakırın diğer bir önemi ise pirinç ve bronz gibi alaşımların yapımında yararı bulunmaktadır.



Kimyasal özellikleri bakımından periyodik cetvelde simgesi CU şeklindedir. Atom numarası 19 ve atom ağırlığı 63,54'tür. Yoğunluğu 8,93 gr/cm³ olan bakır tabiatta sülfürlü, oksitli ve kompleks halde yer almaktadır.



Bakır Hangi Alanlarda Kullanılır?



Bakır genellikle hayatımızın her alanında karşılaştığımız bir elementtir. Günlük hayatta birçok kez direkt veya dolaylı olarak kullanılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından çok önemli bir element olan bakır, enerji sektöründe sıklıkla kullanılır. Bunun dışında elektrik, elektronik, sanayi, inşaat, ulaşım, endüstriyel donanım, kimya, kuyumculuk ve boya sektöründe de çık sık kullanılmaktadır.



Bakırın birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerinden birisi de paslanmaz bir yapısının olmasıdır. Bu sebeple nakliye vasıtalarında ve dış kaplamalarda bakırın kullanım alanı oldukça fazladır. Ayrıca metalurjide ve bronz üretiminde de önemli bir alana sahiptir.



Bakırın kullanıldığı bir diğer alan ise enerji üretim kaynakları, enerji tasarrufu jeneratör ve motorlardır. Bunların yanında telekomünikasyon sektöründe de bakırın ayrı bir yeri bulunmaktadır. Özellikle çoğu kişi tarafından bilinen ADSL ve HDSL kablolarında bakır kullanılmaktadır.



Bakırın kullanım alanı oldukça fazladır. Teknolojinin ilerlemesi ile bakır insanlar hayatında önemli bir yer almıştır.