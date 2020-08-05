Baklava üreticilerinden "geri kazanım katılım payı ertelensin" talebi

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payının alınmaya başlandığını, uygulamada bazı eklemelerle ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi.

Bu kapsamda, lastik, akümülatör, pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payının tahsil edileceğini aktaran Yıldırım, bu yılın ilk 6 ayına ilişkin payın beyan ve ödeme süresinin dün dolduğunu anımsattı.

Yıldırım, kanunla ilgili son zamanlarda üst üste düzenleme tebliği yayımlandığını, bu durumun kamuoyunda belirsizliklere neden olduğunu belirterek, serbest muhasebeci mali müşavirlerin de konuyla ilgili eğitim ve bilgi eksikliği bulunduğunu, bu nedenle iş yükünün hayli artacağını kaydetti.

Vergi matrahının hesaplanmasında sektör bazında kilogram, litre, adet, parça gibi birim fiyatlarının belirlenmesinde kontrol ve tespitin zor olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu durum uyumsuzluk ve yanlışlıklara zemin hazırlayacaktır. Bu nedenden dolayı istenmeden yapılan usulsüzlüklerin artması, buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapılan denetimlerde uygulayacağı cezai işlemlerin ağır olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

"Esnafımızı olumsuz etkileyecek"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, GEKAP'ın maliyetler açısından işverene yük getireceğini belirterek, "Altyapı hazırlıklarının tamamlanmaması ve çok ağır yaptırımların olması iş dünyasını, esnafımızı maddi ve manevi olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin halihazırda küresel salgın nedeniyle iş verene kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği, SGK teşviki, stopaj ve KDV indirimi gibi çok farklı destekleri bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda olumlu hava oluşturan ve işverenlerin önünü görmesini sağlayan bu destekler sürerken, GEKAP beyannamesinin uygulanması bizleri zorlayacaktır. Bu olumlu havanın sürmesi adına ilgili kanunun ertelenmesinin veya iptal edilmesinin değerlendirilmesini talep ediyoruz. Böyle bir karar, iş dünyasına ve özellikle de esnafımıza ciddi moral olacaktır."