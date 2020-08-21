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    21.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Balonlar havalanıyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, alınan tedbirlerle 22 Ağustos’ta yeniden başlatılacağını bildirdi.

    Balonlar havalanıyor

    Karaismailoğlu, diğer ülkelerle karşılıklı uçak seferlerinin kademeli olarak başlatılmasıyla tüm turizm bölgelerine olduğu gibi, Kapadokya başta olmak üzere, sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

    Karaismailoğlu, balon uçuşlarının yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirterek, “Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle, koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız” dedi.

    Eksik yolcuyla uçuş

    Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafeye yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.

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