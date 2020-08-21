Balonlar havalanıyor

Karaismailoğlu, diğer ülkelerle karşılıklı uçak seferlerinin kademeli olarak başlatılmasıyla tüm turizm bölgelerine olduğu gibi, Kapadokya başta olmak üzere, sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.



Karaismailoğlu, balon uçuşlarının yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirterek, “Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle, koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız” dedi.



Eksik yolcuyla uçuş



Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafeye yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.