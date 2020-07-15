Bankalar stres testini geçti

Küresel finansal krizde başarılı sınav veren Türk bankacılık sektörü, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde de sistemi ayakta tutarak sektörün stratejik önemini ve gücünü ortaya koydu. Darbe girişiminin bankacılık sektörüne ve finansal piyasalara olası etkilerini asgari düzeye indirmek için başta ekonomi yönetimi olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kamu ve özel bankalar, katılım finans kurumları ve diğer paydaşlar proaktif adımlar attı.



Merkez Bankası, bankalara gerekli likiditeyi limitsiz sağlayacağını ve gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını duyurdu. BDDK, ATM’lerde, kredi kartlarında ya da sistemin herhangi bir noktasında sorun olmadığını, sistemimiz normal, rutin çalışmasına devam ettiğini ve endişe edecek herhangi bir olumsuzluğa sevk edecek bir durum söz konusu olmadığını açıkladı. Kamu ve özel bankalar da vatandaşların şubelerde ve ATM’lerde nakit sorunu yaşamayacaklarını, müşterileri istedikleri miktarda nakdi bankalardan çekebileceklerini ve bu güçte olduklarını vurguladı.



‘Ders olur’



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Menfur girişim, Türk bankacılık sektörünün dayanaklılığı ve sahip olduğu dirayetinin gücünü kanıtladığı, uluslararası finans ders kitaplarına örnek vaka olarak geçebilecek bir stres testi olarak görülmektedir” dedi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da, “Olayın sıcak saatlerinde müşterilerimizin tüm taleplerini karşılamak için gerekli koordinasyonu sağladık ve aksiyonu aldık. Ekonomimiz için en doğru olanı yapmanın sorumluluğu içinde olduk” açıklamasını yaptı.



Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir, “Stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç olan Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlatarak hızlı toparlanma sürecini yaşadı” diye konuştu.



Paradigma değişti



Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “15 Temmuz’dan sonraki süreçte, finansal istikrar açısından kritik virajları başarıyla geride bıraktık. Özellikle son iki yılda ekonomide güçlü bir paradigma değişikliği yaşadık. Ekonomimiz her türlü müdahaleye karşı güçlü bir bağışıklık kazandı” ifadesini kullandı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de şöyle dedi:



“Memleketimizin geleceği için çalışmayı kendisine misyon edinen kurum olma hüvviyetimizle, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine erişeceği her türlü zaruri yatırımlar için sağladığımız finansmanı durmaksızın sürdüreceğimizi ifade etmek isterim.”