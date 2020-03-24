Bankalardan destek paketi

Bankalar ve finans kurumları, koronavirüsün olumsuz etkilediği ülke ekonomisine destek olmak üzere harekete geçti. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirlerin doğrultusunda hareket eden bankalar, müşterilerinin ödemelerini öteleyeceğini, işletmelere personal maaş gideri kadar limit açarak istihdamı destekleyeceklerini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu mesajı paylaştı: “Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum.”



Öte yandan G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. Albayrak, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası işbirliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık” dedi.



Halkbank İstihdam korunuyor



31 Mart 2020’ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.



Esnaf ve sanatkarların nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenebilecek.



Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.



Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 ayl boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.



Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.





Ziraat Katılım İlave limit

Ziraat Katılım, ana hatlarıyla Ziraat Bankası’nın destek paketini kendi müşterilerine uygulayacak.

Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek.

Personel maaşlarını Ziraat Katılım üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.





Ziraat Bankası Ödemeler öteleniyor

31 Mart’ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.



Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredileri 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınarak uygun vadelerde yapılandırılacak.



Personel maaşlarını, Ziraat üzerinden ödeyen firmalara şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verilecek.



Kredili müşteriler tarafından Ziraat üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.



İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ziraat kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılacak.

VakıfBank Limitler artırılıyor

Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.



İşletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.



İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.



Çok etkilenen sektörlere krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.



Firmaların vergi, SGK gibi yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.



Business kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.



VBanko Çek ürününün limiti ve yaygınlığı artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacı azaltılacak ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanacak.



Bireysel kredi ihtiyacı olanların kredi talepleri, VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacak.



Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.



İŞBANKASI Sağlığa özel önem veriyor



Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.



Salgında mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil tüm destek verilecek.



Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.



Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.



DENİZBANK Hem bireysel hem de ticari



Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.



Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.



ATM’lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.



Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir.



Akbank Ücretsiz işlem imkanı



Müşterilerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.



Mobil, internet şubesi ve ATM üzerinden EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.



Müşterilerin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirildi.

