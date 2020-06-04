04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bankalarla karşılıklı beklentiler ele alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün banka genel müdürleriyle bir ara gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."