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    HaberlerEkonomi Haberleri Bankalarla karşılıklı beklentiler ele alındı
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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bankalarla karşılıklı beklentiler ele alındı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün banka genel müdürleriyle bir ara gelerek görüş alışverişinde bulundu.

    Bankalarla karşılıklı beklentiler ele alındı

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

    Bankalarla karşılıklı beklentiler ele alındı

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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