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    HaberlerEkonomi Haberleri Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak
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    29.04.2020 - 12:40 | | AA

    Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

    İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays, koronavirüs (Kovid-19) salgının bankaya maliyetinin 2,1 milyar sterlini bulabileceğini bildirdi.

    Barclays: Salgının bankaya maliyeti 2,1 milyar sterlin olacak

    Barclays’ten yapılan açıklamada, bankanın bu yılın çeyreğindeki vergilendirme öncesindeki karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalarak 900 milyon sterline gerilediği bildirildi.

    Geçen yılın birinci çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi karı 1,5 milyar sterlin seviyesindeydi.

    Açıklamada ayrıca Barclays’in koronavirüs salgınının krediler üzerinden oluşturacağı zararın karşılanması amacıyla yaklaşık 2,1 milyar sterlin ayırdığı belirtildi.

    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bankanın Üst Yöneticisi Jes Staley, “2,1 milyar sterlini kredi düzeltme bedeli olarak ayırmamız, Kovid-19 salgınının olası etkisi konusundaki tahminlerimizi yansıtmaktadır.” ifadesini kullandı.

    Staley, ekonomik bozulmanın yarattığı belirsizlik ve düşük faiz ortamı değerlendirildiğinde, 2020’nin zorlu bir yıl olmasının beklendiğini ifade etti.

    İngiltere’nin en büyük bankası HSBC de dün yaptığı açıklamada bankanın batık kredilerinin toplamanın 2,4 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiğini duyurmuştu.

    İngiltere’de salgın nedeniyle ekonominin bozulması, şirketlerin iflas etmesi ya da işten çıkarmalara başlaması nedeniyle, çok sayıda şirket ve kişinin bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyeceği düşünülüyor. 

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