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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Başarılı girişimlere kapısını açtı

Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla Migros Up programını başlattığını duyurdu.

Başarılı girişimlere kapısını açtı

Migros Up, insan kaynakları uygulamalarından tedarik zinciri çözümlerine ve mağazacılık operasyonlarına kadar dönemin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak veya gelişen yeni sektörlerde yer almak için girişimciler ve Migros yetkililerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Ortak inovasyon

23 Aralık’a kadar https://migrosup.com/ web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrasında seçilecek 5 girişimci, Silikon Vadisi uzmanlarından eğitim alacak.

Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, “Topluma fayda sağlarken gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve iş birliklerini Migros Up platformu ile destekleyeceğiz. Migros Up hedefleri arasında Türkiye girişim ekosistemine değer katmak olduğu gibi yapılan iş birlikleri ve çalışmalar sonucunda dünyaya örnek projeler üretmek de bulunuyor” diye konuştu.

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