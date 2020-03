Başarının bir sırrı var

Güler Sabancı Sabancı / Holding Yönetim Kurulu Başkanı



İyiliğe hizmet et sadakata dikkat



Başarı tek başına olmaz. Başarılı olmak, fark yaratmak insanı mutlu eder. Başarı kişinin yaşama şevkini artırır ve mutluluk verir.

Rahmetli amcam Sakıp Sabancı, komşularımızın, çevremizin ve toplumumuzun iyiliğine hizmet eden bir ahlak, değer ve gerçek bir sadakat olmadan, hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını, hiçbir pazarın özgür olmayacağını, hiçbir büyümenin uzun vadeli ve sürdürülebilir olmayacağını anlamış olan bir adamdı. Sabancı ailesi olarak bizler de bu değerleri kalplerimize işledik.



Ebru Özdemir / Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Çok çalışılmalı ve dayanıklı olmalı



Ben hemen herkesin mühendis olduğu ailede büyüdüm. Başarımın sırrı çok çalışmak ve dayanıklı olmak diye düşünüyorum.

Zamanı iyi yönetmek ve iyi planlama şart. Bunu yaparak her şeye zaman ayırmak mümkün. Günümüzde ‘geri vermek’ kavramı da önemli. Türkiye’nin Mühendis Kızları projesiyle iyi kalpli, başarılı, lider mühendisler yaratmayı hedefliyoruz.



Nilüfer Bulut TİKAD Başkanı



Enerjik olunmalı öncelik ‘toplum’



Başarı pek çok faktörle beraber gelir. Ben iş hayatında özellikle kaynakların doğru kullanılmasının önemine ve geleceği şekillendirdiğine inanırım.

Zamanı ve insan kaynağını hep iyi kullandım. Toplumsal konulardaki çalışmalarımdan aldığım enerji ile beslendim. Yaptığım işlerin toplumsal katma değer yaratması hem önceliğim hem de motivasyonum oldu.



TÜRKAN ŞORAY Sinema Sanatçısı



Eksilmeyen tutku başarının anahtarı



Hayatım boyunca önceliğim hep sinema oldu ve hayatımın her döneminde çok büyük bir aşkla, hiçbir zaman eksilmeyen tutkuyla sevdim sinemayı. Ya­ni ha­ya­tı­mın vaz­ge­çil­me­zi, ya­şam tar­zım, bu mes­le­ği ha­ya­tı­mın hiçbir dö­ne­min­de ek­sil­me­yen aşk­la, tut­ku ile se­vi­yor ol­mam­ bu noktaya gelmemde önemli rol oynadı. İyi ki oyun­cu ol­mu­şum ve bu mes­le­ği seç­mi­şim.









Melkan Gürsel Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı



Sorumluluk alın becerinizi kullanın



Güçlü iletişim becerileri, işbirlikçi içgüdü, duygusal zeka kadınların en güçlü yanları olarak, mimari üretim için belki bir çok meslekte olduğundan daha fazla önemli. Bu kadın karakteristiğini, ustalık ve özgüvenle perçinlediğinizde ise etki, liderlik, nüfuz, kontrol kavramları da etkinleşiyor. Tabii ki biraz cesaret ve meydan okumak da gerekti benim için... Nihayetinde inşaat sektörü hayal etmekten şantiyeye oldukça zorlu bir süreç. İyi bir yapı inşa etmek hedefi ile sorumluluk almaya odaklanmak, başarının özü olmalı.



GÖKÇİN ÇINAR / Institute Of Technology / Mühendis



Hedef belirleyin ve hayaller kurun



Neden başarılı olmak ister insan? Mesleki tatmin için mi, para için mi, tanınırlık için mi, topluma faydalı olmak için mi? Herkesin nedeni farklı olabilir. Başarılı olmak isteyen insan öncelikle kendi nedenine karar vermeli. Neden bulmak, bize bir hedef kazandırır. Hedef belirlemek hayaller kurdurur, hayaller umut verir, karşımıza çıkan güçlükleri aşmak için motivasyonumuzu artırır. Hedefsiz ve hayalsiz hiçbir iş başarılı olmaz. Hayalleri için tutkuyla çalışan insan, sadece çalışmış olmak için çalışan insandan daha başarılı olur.



Özlem Akdurak / Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı



Ekibinle yelken aç enerjine odaklan



Her zaman, başarının bir ekip çalışmasının ürünü olduğuna inandım. İnsana yatırım, mutlu ve görevinde etkin ekiplerle çalışmak başarıyı getirdi. Ezber bozmak, devrimci ve cesur karar almak bana hep çekici geldi. Geldiğim hiçbir seviyeyi bir başarı olarak görmedim. Yaşanılan tüm süreçler enerjimin kaynağı oldu. Her görevi anlam yükleyerek üstlendim ancak en büyük manevi tatmini son dönemde üstlendiğim Yelken Federasyonu Başkanlığım sayesinde ülkeme ve gençliğimize hizmet ile yaşıyorum.



Gamze Cizreli / BigChefs’in Kurucusu



Doğru otaklıklar ve danışma kültürü



Hayatta pek çok şeyi gönülden sevebilirsiniz ama tutkularınız enderdir. Benim ‘enderim’ de işim ve girişimci ruhum oldu. Bunun yanında doğru ortaklıklar büyüme grafiğimdeki en önemli dönüm noktalarıdır. Sonrasında kendi alanlarında sizden daha bilgili ve deneyimli bir ekiple çalışmak başarının olmazsa olmazı. Paylaşıma çok inanıyorum. Çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle paylaşarak büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Hep yenilenmek, değişime ayak uydurmak da oldukça önemli.



Esin Güral Argat / Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Çalıştığınız kişiler geleceği belirliyor



Başarıya ulaşırken zorluklarla karşılaşsanız da motivasyonunuzun düşmesine izin vermemelisiniz. Ufuk açan ve doğru yöne yönlendiren noktaları görebilmek ve sorundan öte çözüme odaklanmak gerekli. Neden-sonuç ilişkisi doğru kurulmalı. Ancak sadece rasyonel olmak yeterli değil; iyi iletişim kurmak, çalıştığınız kişilerle ilişki yürütmek adına önemli bir rol oynar. Bu sayede birlikte çalıştığınız kişileri dinleyerek ve anlayarak kendilerini daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olursunuz.



Ayşegül Y. Şengör / Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı



İş hayatı bir oyun hedefine odaklan



İş hayatını bir ‘oyun’ gibi görmeyi seviyorum. Bu perspektifden bakmak hem iş hayatında olmanın yükünü hafifletiyor hem de zevk alarak çalışmayı getiriyor. Mücadeleyi seven, pes etmeyen bir doğam var. Zamanımı kendi karakterime uygun, ‘anlam’ ve hedeflerin peşinden gitmeye adıyorum. Mesela vasata karşı mücadele çok önemsediğim bir iş ahlakıdır.



İrem Yaman / Milli Tekvandocu (Dünya Şampiyonu)



Bu işin sırrı çok çalışmak değil



Başarının sırrı denildiğinde burada altı çizilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Başarının sırrı kesinlikle çok çalışmak değil. Yeteri kadar çalışmak, ama çok istemek. Herkes çalışıyor ama kim daha çok inanıyor, emek veriyorsa o kazanıyor. Ben, çok istersen ve istediğin şey için sonuna kadar mücadele edersen başarılı olunabileceğine inanıyorum.



Gülden Yılmaz / Koton Yönetim Kurulu Üyesi



İşini severek yap gerisi zaten gelir



Gözlemliyorum, öğreniyorum ve öğrenerek hayatıma yön veriyorum. Yaptığım her şeyden daha iyisinin olabileceği ve bunu benim de yapabileceğim fikri, bana hayata dair büyük umut ve motivasyon veriyor. Ünlü Çin atasözünde söylendiği gibi eğer bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız, sevdiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Bana başarıyı getirenin bu olduğunu düşünüyorum.



Ayşen Zamanpur / Silk and Cashmere’in Kurucusu



Bilmekten çok yapabilmelisiniz



Hayatta başarılı hissettiğimiz anlar, işler, konular, dönemler olduğu gibi başarısızlıklarımız da var. Hatalardan ders almak tekrar yeniden baştan başlamak, başarısızlıktan korkmamak gerek. Sadece deneyimlerimden çıkarttığım dersleri paylaşayım. Bilmekten çok yapabilmek. Anlık zaferlerden çok kalıcı iz bırakan, insanların gönüllerine, beyinlerine hitap eden işlerden keyif alırım. Tüm alınteri döken hemcinslerimin ve onların yanında olmayı seven erkeklerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.



Işınsu Kestelli / İzmir Ticaret Borsası Başkanı



Cesaretini göster ve asla pes etme



Kadınların, iş hayatında erkeklerle eşit şartlarda yarışabilmesinin temel şartı eşit eğitime sahip olmalarından geçiyor. Çünkü asıl mücadele bunu sağladıktan sonra başlıyor. Ben hem iyi bir eğitim aldım hem de henüz üniversitedeyken çalışmaya başladım. Beklemek yerine denemeyi seçtim. Hata yapmaktan asla korkmadım. Genç yaşta kendi şirketimi kurma cesaretini gösterebildim. Hayatta başarılı olmak demek bir noktaya ulaşmak değil, çıkılan yolculukta asla pes etmemektir. Pes etmeyen herkes başarır.



Nurten Öztürk / OPET Yönetim Kurulu Üyesi



Çok bilinmeyenli denklem kurmayın



İş hayatında başarıya ulaşmak için önem verilmesi gereken noktalar var. Bana göre bu noktada doğru elemanları bulmak ve denklemi doğru kurmak oldukça öne çıkıyor. Ayrıca şunlar da önemli... Çok bilinmeyenli denklem kurmaktan kaçınmak. Hedef koymak ve rotayı iyi belirlemek, hedefe kilitlenmek ve birlikte yürüyecek, işini seven iyi ekipler kurmak. Kararlı, tutarlı, takipçi, çalışkan olmak ve sonuç odaklı çalışmak. Kendine güven ve içsel mutluluğun da başarı için önemli bir etken olduğuna inanırım.

Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı



Hep öğrenmek ve yenilenmek



Erkek egemen sektörlerde kadınların başarılı olabileceğini kanıtlamak ve ülkemizin ekonomisine daha fazla kadın mühendisin kazandırılması için her daim çaba göstermek... Bunlar benim çalışma hayatında yüklendiğim sorumluluklar.



Kapsayıcı, adil bir büyüme, kadınların eğitime, iş hayatına etkili katılmaları ile mümkün olacak. Ne olursa olsun çalışmaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü dünya daha iyi bir yer olacaksa bu, kadınların çabalarıyla olacak. Ben de çalışma motivasyonumu işte buradan alıyorum.