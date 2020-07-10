Başkanları giydirdi iflasa sürüklendi!

AP’nin haberine göre daha çok iş dünyasına hitap eden bir giyim tarzı sunan Brooks Brothers evden çalışmanın ve işsizliğin öne çıktığı bir dönemde yaşadığı zorlukları atlatamadı. 1818 yılında New York’ta kurulan şirket iki dünya savaşını, Büyük Buhran’ı atlatıp iş yaşamında sık sık değişen giyim tarzlarına uyum sağlasa da pandemi sürecine yenik düştü.



Brooks Brothers’ın ilk etapta 200 mağazasının dörttebirini kapatacağı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada yeniden yapılandırmaya gidileceği ve tamamen kapatılmayan mağazaların ise açık olacağı vurgulandı. ABD’de son dönemde iflas korumaya başvuran ünlü şirketler arasında Barneys New York, J.Crew, Neiman Marcus, J.C. Penney de var.