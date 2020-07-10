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    HaberlerEkonomi Haberleri Başkanları giydirdi iflasa sürüklendi!
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    10.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Başkanları giydirdi iflasa sürüklendi!

    Bugüne kadar hemen hemen her ABD Başkanı’nın giydirmesiyle ünlenen 200 yıllık Amerikan giyim firması Brooks Brothers iflas korumaya başvurdu. Koronavirüs salgını sürecinde ABD’de bir büyük marka daha iflasa sürüklendi.

    Başkanları giydirdi iflasa sürüklendi!

    AP’nin haberine göre daha çok iş dünyasına hitap eden bir giyim tarzı sunan Brooks Brothers evden çalışmanın ve işsizliğin öne çıktığı bir dönemde yaşadığı zorlukları atlatamadı. 1818 yılında New York’ta kurulan şirket iki dünya savaşını, Büyük Buhran’ı atlatıp iş yaşamında sık sık değişen giyim tarzlarına uyum sağlasa da pandemi sürecine yenik düştü.

    Brooks Brothers’ın ilk etapta 200 mağazasının dörttebirini kapatacağı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada yeniden yapılandırmaya gidileceği ve tamamen kapatılmayan mağazaların ise açık olacağı vurgulandı. ABD’de son dönemde iflas korumaya başvuran ünlü şirketler arasında Barneys New York, J.Crew, Neiman Marcus, J.C. Penney de var.

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